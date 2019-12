Che fine ha fatto Milva? Il ritiro dalle scene | “Voglio essere ricordata così”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Maria Ilva Biolcati, in arte: un nome, una leggenda della musica. Romagnola d’origine, la cantante ha ‘spopolato’ sia tra le fila della canzone italiana che sui palcoscenici internazionali. Un periodo d’attività lunghissimo, che l’ha vista collezionare un successo dopo l’altro dal 1958 al 2010. Tanti i soprannomi che l’hanno accompagnata durante la carriera, su tutti l’indimenticabile “pantera di Goro” (il comune della provincia di Ferrara in cui Milvia nacque nel 1939), non a caso insieme alle altre due grandi voci femminile della canzone italiana degli anni ’60, Mina (“la tigre di Cremona”) e Iva Zanicchi (“l’aquila di Ligonchio”).: la vita della cantante dopo ilIlera arrivato nel 2010, spiazzando pubblico e fan. Dopo 54 anni di ...

