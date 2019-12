Champions League | i pronostici di CalcioWeb per le gare dell’11 dicembre | occhi puntati

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ultima serata della fase a gironi della2019-2020. Quella di ieri ha detto tanto, quasi tutto, quella di oggi vedrà glispecialmente su due: Shakhtar Donetsk-Atalanta e Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca. Le big sono tutte qualificate. Di seguito idiper ledell’11. DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY GOL – Ai croati serve far punti e sperare nell’altra gara. City tranquillo. Gol alla portata. SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA OVER – I ragazzi di Gasperini devono (lo fanno già per mentalità) attaccare, e di conseguenza scoprirsi e lasciare spazi. Non hanno nulla da perdere. O la va o la spacca. Potrebbe essere spettacolo. ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA 1 + UNDER – Solita gara da Cholo. Possibile vittoria con pochi gol. BAYERN-TOTTENHAM 1X – Gara che serve solo allo spettacolo. Tutto già ...

