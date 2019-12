Champions League 2019 20 | si chiude la fase a gironi con l’Atalanta che spera e la Juve

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Shakhtar Donetsk-Atalanta Siquesta sera ladella Uefa/20, che definirà le sedici squadre protagoniste degli ottavi di finale. Tra questedi esserci l’Atalanta, chiamata a vincere ere sul campo dello Shakhtar Donetsk, mentre lantus – già matematicamente qualificata – va a fare visita al Bayer Leverkusen. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky.in tv: le partite di mercoledì 11 dicembreL’ultima giornata delladisi completa con le partite valevoli nei gruppi A, B, C (girone dell’Atalanta) e D (girone dellantus). Ecco dove seguire in diretta i match: SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA Ore 18.55, diretta tv SkySport Uno e SkySport canale 253 Telecronaca: Fabio Caressa. Commento tecnico: Beppe ...

GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… - Inter : ?? | MATCH REPORT Le tante occasioni, il risultato negativo, gli applausi degli oltre 71.000 spettatori di San Sir… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) -