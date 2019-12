Champions League 2019-2020 | le possibili avversarie dell’Atalanta agli ottavi | rischio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Parlare di impresa storica non è certo fare peccato. L’Atalanta ha realizzato un sogno: centrare l’accesso alla seconda fase di, per la prima volta, infliggendo un 3-0 netto allo Shakhtar Donetsk. Un successo complicato sulla carta che però gli uomini di Gasperini sono stati capaci di realizzare grazie ad un gioco ben organizzato e a tanta qualità e determinazione. Dunque, passando come seconda del Gruppo C alle spalle del Manchester City, vittorioso contro la Dinamo Zagabria nell’ultimo match del girone, la Dea sarà inserita nel roster delle non teste di serie del sorteggio che si terrà il 16 dicembre (ore 12.00) a Nyon (Svizzera). La procedura dell’estrazione è molto semplice: le testa di serie (vincitrici dei gironi) si incroceranno con le seconde classificate. Vi sono però un paio d’eccezioni: – Nessuna squadra può affrontare una ...

