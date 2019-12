Cgil-Cisl-Uil | domani seconda giornata di mobilitazione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Per il rinnovo dei contratti pubblici e privati, per il superamento dei contratti pirata, per una riforma e un piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione,, Uil saranno, 12 dicembre, in piazza Santi Apostoli a Roma, a partire dalle ore 9.30, per il secondo appuntamento dellanazionale per il lavoro, dopo quello di ieri sulle crisi industriali. I protagonisti della manifestazione assemblea saranno le lavoratrici e i lavoratori che racconteranno la loro condizione, i loro problemi, e avanzeranno le loro proposte: dai settori della scuola e della ricerca, alla sanita’, alla pubblica amministrazione. Dal palco inoltre interverranno anche i segretari generali die Uil Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, e la segretaria confederale dellaTania Scacchetti. Intanto, in tutta Italia proseguono iniziative, attivi e presidi nei ...

