Cesare Prandelli conquista la Panchina d’Oro – 11 dicembre 2006 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’11lad’Oro per la grande stagione disputata con la Fiorentina La carriera da allenatore diè costellata di alti e bassi. Dopo l’esordio solo parzialmente positivo con l’Atalanta – ai successi con le giovanili, tra cui ladi un Viareggio nel 1993, segue la retrocessione con la prima squadra – e la brutta esperienza con il Lecce, il tecnico bresciano riparte dalla serie cadetta rispettivamente con Verona e Venezia, portando entrambe le squadre alla promozione. L’approdo alla Fiorentina e lo scandalo Calciopoliemerge nella massima competizione italiana grazie alle due stagioni con il Parma, che guiderà al quinto posto valido per la qualificazione in Coppa UEFA. Così, nella stagione 2005-06 Diego Della Valle decide di puntare su di ...

syamsudinalfin : @goal Jose Mourinho Manuel Pellegrini Claudio Cesare Prandelli -