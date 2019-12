Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Giovedì 19 dicembre da Daniele Gourmet, in Viale Italia ad Avellino, si terrà ladidiper scambiarsi gli auguri e ripercorrere insieme le tante tappe che ne hanno contraddistinto il lavoro di squadra in questo 2019. Un anno ricco di incontri che ha visto l’Associazione impegnata su più fronti per ridare valore e dignità al cibo riscoprendo antichi sapori e varietà a rischio estinzione. Quali esploratori del cibo, alfieri delle buone pratiche di produzione e attenti alla salvaguardia del territorio, la, rappresentata da Maria Elena Napodano, ha pensato di organizzare ladi auguri in un locale che da sempre strizza l’occhio alla qualità e alla sperimentazione avvalendosi eccezionalmente di una triade culinaria che sposa la consueta filosofia: buono, ...

SilviaBragalini : Pizzata prenatalizia con il corso di zumba! #zumba #zumbafitness #danceislove #amiche #balletislife #dayslikethese… - ConfcommercioGR : Verso la Cena degli Auguri di Natale con i nostri Associati! #grosseto #confcommercio #buonnatale #buonefeste - anteprima24 : ** #Cena di #Natale della Condotta Avellinese di Slow Food ** -