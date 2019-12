Cena aziendale di Natale con sorpresa | società Usa regala 10 milioni di dollari ai

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019)per i 198 dipendenti della St. John Company, unaimmobiliare americana con sede a Baltimora (Stati Uniti). Il presidente della compagnia, Lawrence Maykrantz, ha deciso di celebrare i traguardi raggiunti dall’azienda con i propri dipendenti, «per ringraziarli per averci aiutato a raggiungere il nostro obiettivo». It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF— St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019 «Volevamo fare qualcosa di grande», ha spiegato Lawrence Maykrantz. E qualcosa di grande è effettivamente successo. Durante la tradizionalenataliziaogni ...

