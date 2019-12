Caso Formigli | Marattin | Sono due giorni che ne parliamo | torniamo alle cose

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Cistati in passato militanti e iscritti della Lega che hanno fatto lepeggiori del mondo, molto peggiori anche di questa. Non vedo davvero il problema”. Parole di Luigi, pronunciate martedì sera a Cartabianca a proposito del.Il conduttore di Piazzapulita, che nell’ultima puntata aveva intervistato Matteo Renzi chiedendogli conto della questione relativa alla propria abitazione, si è visto pubblicare sui social le foto della sua casa, con tanto di descrizione dell’appartamento e di dettagli degli interni.: "dueche neserie" pubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2019 03:53.

a_monteleone : Non ci sono parole adeguate per descrivere la gravità di ciò che ha subito @corradoformigli Il solo tentativo di… - repubblica : Caso Formigli, Bottura scrive a Renzi: 'Si abitui alle critiche e separi i ruoli' - marianna_eg : RT @chiadegli: L’intervista a Renzi non aveva lo scopo di aiutare a capire, ma di condannare. Non voleva aiutare lo spettatore a farsi una… -