Caro voli | approvato emendamento tariffe sociali

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri ieri, martedì 10 Dicembre 2019, ha dichiarato che l’sulleè statonella commissione Bilancio del Senato. “Per la prima volta in Italia” ha detto Cancelleri “quando diventerà legge, studenti e lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà con uno sconto del prezzo del biglietto del 30-40% circa. Quella dellesarà la prima risposta concreta per contrastare ilin Sicilia”. Lo sconto si applica per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. Questo per ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e ad assicurare la continuità del diritto alla mobilità. Infatti, dati alla mano, sarebbe proprio la Sicilia, la meta che ha registrato il maggiore aumento. Chi ...

