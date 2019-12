Campionati Italiani 2019 pattinaggio artistico in tv e streaming | come seguirli e chi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Comincia lo spettacolo. A partire dalle ore 14:30 di domani, giovedì 12 dicembre, cominceranno ufficialmente idi, quest’anno in scena presso la sede centrale di IceLab, quella di Bergamo. Quattro giorni di competizioni, in cui sfileranno tutte le punte di diamante della Nazionale azzurraNicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène Guignard-Marco Fabbri, motivati a fare bene davanti all’affezionatissimo pubblico di casa. Ma la rassegna tricolore sarà anche scenario di battaglie memorabili, in particolar modo nelle specialità individuali: attesissimo in questo senso il confronto tra Matteo Rizzo e Daniel Grassl, antipasto di quello ancora più importante che si svolgerà agli Europei di Graz (Austria) e la lotta ad alta tensione in ambito femminile, dove saranno della partita Alessia Tornaghi, Lara Naki Gutmann, Marina Piredda, ...

salernonotizie : L’Olimpica Bellizzi torna sul podio ai Campionati Italiani Under 15 - sportrentino_it : Campionati Italiani Assoluti al via - CanaleSeiTv : Olimpica Bellizzi si piazza sul podiobai campionati Italiani -