Calciomercato Milan | obiettivo Todibo per la difesa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Maldini bussa al Barcellona il francese. Clausola da 150 milioni, ma possibile un super sconto Ilvuole rinforzare lae, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha puntato gli occhi in casa Barcellona. L’è un connazionale di Theo Hernandez (rivelazione in questa prima parte di stagione rossonera), ossia Jean-Clair, che compirà 20 anni il 30 dicembre prossimo. Il Barcellona l’ha prelevato dal Tolosa e l’ha blindato con una clausola da 150 milioni. Al Barçanon sta trovando grandi spazi ed ecco perché la missione iniziata dal d.t.ista, Paolo Maldini, non è di quelle impossibili: ovviamente, l’affare si potrebbe fare a cifre ben più abbordabili della clausola monstre. Leggi su Calcionews24.com

