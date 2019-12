Calciomercato Inter | i soldi di Gabigol saranno investiti tutti per Arturo Vidal

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E’ caccia grossa ada parte della dirigenza dell’. La squadra nerazzurra, approfittando della gara di Champions disputata con il Barcellona, ha a lungo parlato con la dirigenza blugrana di mercato. Il ds Marotta ha respinto le avance della società spagnola per Lautaro Martinez ma non ha risposto picche a una possibile cessione di. Secondo fonti vicine alla società spagnola, il club sta cercando di avere più denaro in contanti possibile per potere a giugno portare l’affondo decisivo per l’acquisto del forte attaccante Neymar ora in forza al Paris Saint Germain. L’ha proposto al Barca un prestito secco di sei mesi per. La risposta della dirigenza blugrana è stata un no secco. Sulla base di 40 milioni di euro però il Barcellona sarebbe disponile a trattare la cessione del giocatore cileno anche a gennaio prossimo....

