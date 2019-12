Calcio femminile | le autorità governative spingono per il professionismo Ora la palla

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E’ la notizia del giorno: le atlete italiane potranno diventare sportive professioniste. Grazie alla approvazione della commissione Bilancio del Senato di un emendamento, a prima firma del sen. Tommaso Nannicini (Pd), alla manovra, volto a promuovere ilnello sportcon l’introduzione di un esonero contributivo al 100% (per tre anni, per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo), il mondo della politica italiana ha manifestato vicinanza e sensibilità per dare ulteriore slancio ad una parità di genere dal punto di vista contributivo nello sport. Attraverso questa approvazione, infatti, si è voluto fare in modo che le singole Federazioni Sportive possano decidere suldei propri atleti, in base alla legge 91 del 1981, senza più la “scusa” dei costi onerosi che sarebbero ricaduti ...

