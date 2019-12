Calcio femminile | arriva il professionismo anche in Italia Un primo passo di una

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La notizia è la seguente: le atlete indiventano sportive professioniste dal punto di vista contrattuale. La commissione Bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento alla manovra del governo che mette sullo stesso livello le donne e gli uomini, andando ad estendere le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di carattere sportivo, affinché venga promosso ildello sport. Si parla, in tal senso, dell’introduzione di un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società sportive femminili che raggiungeranno accordi contrattuali con le atlete. Unè stato compiuto per alcune specialità, ovvero il, il basket, il golf e il ciclismo, che hanno riconosciuto al proprio interno il. Siamo, però, solo alstep perché per poter mantenere questo status servirà un lavoro condiviso. Indubbiamente i ...

