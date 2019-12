Calcio | Champions League 2019-2020 | Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 | Cristiano Ronaldo e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladi Maurizio Sarri completa nel migliore dei modi il percorso della prima fase in. La Vecchia Signora si è imposta nell’ultimo match del Gruppo D contro il, confermandosi padrona del raggruppamento, in un incontro che non aveva alcuna valenza per la qualificazione, essendo i bianconeri già certi del pass per gli ottavi di finale e del primato del girone. Il 2-0 firmato daal 75′ e da Gonzalo Higuain al 93′ ha posto il punto esclamativo su un percorso continentale nel quale la Juve si è mostrata concreta. I bianconeri, infatti, concludono in vetta con 16 punti con 12 reti realizzate e 4 subite. LA CRONACA Sarri punta sul 4-3-1-2:e Higuain davanti, supportati da Bernadeschi, mentre Dybala è in panchina. Per il4-4-2 classico con Havertz e Alario coppia d’attacco. Il match non offre troppi ...

FBiasin : #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo st… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) - Gazzetta_it : #Zanetti: “#Inter fuori dalla #Champions, ma dalle sconfitte si impara sempre” -