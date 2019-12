Calabria | elezioni regionali della discordia e dell’abbandono Centrodestra e

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non accade spesso che un Partito o Movimento confermi la volontà di non condividere una candidatura con il trascorrere dei

borghi_claudio : @contracrypto @PaoloZoccoli @tan1at1ber1a Noi in Parlamento come vedete stiamo facendo il possibile. Voi potete com… - Mario82673246 : RT @annafalc: Le elezioni regionali in Calabria: già nel vivo, ma i media nazionali non ne parlano. Iniziamo a farlo noi. Che di essere di… - ClaudioZavatti1 : RT @annafalc: Le elezioni regionali in Calabria: già nel vivo, ma i media nazionali non ne parlano. Iniziamo a farlo noi. Che di essere di… -