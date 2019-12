Cagliari | confermata la squalifica per Olsen | torna nel 2020

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)rientrerà solo a gennaio, la FIGC non ha diminuito ladi 4 giornate respingendo il ricorso delIl portiere delRobintornerà in campo il 6 gennaio contro la Juventus, la FIGC ha respinto il ricorso effettuato dalla società.quindi ladi quattro giornate in seguito all’espulsione causata dalla rissa con Lapadula. Il comunicato: «Il reclamo n. 131, proposto dalla societàCalcio Spa avverso la sanzione dellaper 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 inflitta al calciatoreRobin Patrick in seguito gara Lecce/del 25.11.2019 è respinto». Leggi su Calcionews24.com

UnioneSarda : #Sardegna - Stangata confermata per Olsen: respinto il ricorso del #Cagliari -