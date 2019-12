Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È statoildiin, più volte sotto accusa da parte delle organizzazioni umanitarie per le condizioni di vita disumane. La chiusura, annunciata e poi rinviata, è stata portata a termine in queste ore con il trasferimento di 700 richiedenti asilo e lo smantellamento delle tende. Distante circa 8 chilometri dal confine croato, ilsi trovava su una ex discarica e poco distante da alcune aree infestate dalle mine delle guerre balcaniche. Da lì, come documentato in un nostro reportage, ipartivano per il cosiddetto “game”, ossia il tentativo di raggiungere l’Europa a piedi attraverso i boschi, sfuggendo ai controlli e alle violenze della polizia croata. Non sono pochi infatti itornati incon lividi, ferite ed evidenti segni di maltrattamenti e percosse. La situazione nell’accampamento era apparsa ...

Tg3web : Il campo profughi di #Vucjak, in Bosnia Erzegovina, è stato sgomberato. Nei prossimi giorni la tendopoli sarà smant… - Noovyis : (Bosnia, sgomberato il campo profughi di Vucjak: 700 migranti trasferiti vicino a Mostar e Sarajevo) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Bosnia, sgomberato il campo profughi di Vucjak: 700 migranti trasferiti vicino a Mostar e… -