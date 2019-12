Bonus ristrutturazione | addio allo sconto in fattura | si torna al rimborso in 10 anni

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cancellato loinper i contribuenti che, effettuando lavori nei propri appartamenti, hanno diritto ad accedere all'ecoe al. Con un emendamento alla manovra approvato in commissione viene eliminato il meccanismo introdotto con il decreto crescita: da gennaio sidunque alle vecchie regole con ilin diecidi parte delle spese effettuate.

