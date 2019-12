Bonus di Natale da 10 milioni di dollari | il regalo lascia i dipendenti a bocca aperta

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È ilche tutti vorrebbero trovare sotto l’albero. Idi una società immobiliare americana hanno ricevuto comediundi ben 10di. La società, la “St. John Properties”, con sede nel Maryland, ha un organico di 198 persone: in media ognuna riceverà un premio di 50.000.Gli impiegati hanno scoperto l’enormeil giorno dell’annuale party natalizio: è stato proprio durante la festa che hanno ricevuto una busta, all’interno della quale c’era una lettera con la comunicazione del. C’è chi non riusciva a credere ai propri occhi: “Non ho parole appropriate per descrivere come mi sono sentita e sono ancora scioccata”, ha raccontato una dipendente alla Cnn.Un premio meritatissimo, secondo il presidente della ...

