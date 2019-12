Boeing 737 | dopo gli schianti mortali | velivoli fermi ancora un mese

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il737 Max coinvolto in due incidentinegli ultimi cinque mesi, non volerà più fino all’inizio del 2020. A darne la notizia è Steve Dickson, capo della Federal Aviation Administration (Faa), che ha confermato la cosa all’agenzia di stampa Reuters. I funzionari federali hanno riferito a Reuters all’inizio di questa settimana che la Federal Aviation non dovrebbe dare il via libera al volo fino a gennaio, anche se, alcuni funzionari statunitensi hanno dichiarato che l’ok potrebbe non arrivare fino agli inizi di febbraio. Per riprendere l’attività a pieno regime, ladovrà effettuare alcuni voli di prova e certificare l’idoneità dei. In più, ci sono una serie di altre fasi, comprese le revisioni tecniche, che devono essere completate prima che la Faa consenta la ripresa dei voli. Il cortocircuito alla base degli ...

