Bob | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | sfida nel 4 tra i tedeschi Al femminile sarà

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Seconda tappa per ladeldi bob. Il massimo circuito internazionale resta in quel di, con la frazione che va a sostituire quella che è stata cancellata, sempre negli Stati Uniti, a Park City. Cambia lo scenario al maschile: non ciil due, che ha visto due gare nel week-end scorso, ciil quattro. Tra gli uomini laal momento sembra essere tutta in casa tedesca. Johannes Lochner e Francesco Friedrich si sono alternati sul primo e sul secondo gradino del podio tra sabato e domenica e saranno quasi certamente loro a giocarsi i successi anche in questo fine settimana. Il campione di tutto nel 2 non ha accettato lo scalpo fattogli dal compagno di squadra ed ha subito risposto presente. Due volte sul podio, sempre in terza posizione, il canadese Justin Kripps che può ambire alla top-3 anche nel 4. Pronto a giocarsi le posizioni di rilievo anche il ...

zazoomnews : Bob Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Francesco Friedrich ha la rivincita e supera Johannes Ludwig - #Coppa #Mondo… - zazoomblog : Bob Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Francesco Friedrich ha la rivincita e supera Johannes Ludwig - #Coppa #Mondo… - zazoomblog : Bob Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Francesco Friedrich ha la rivincita e supera Johannes Ludwig - #Coppa #Mondo… -