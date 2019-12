BoB | Best Of Barone allo stato dell’arte con Manuela Villa | da Red Ronnie è già Natale

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come ogni settimana ritorna l'appuntamento con il BoB,Ofche ripercorre il meglio della puntata delRosso di Red, in onda ogni lunedì con Optimagazine in veste di media partner. Il salotto dell'illustre conduttore di Roxy Bar ha puntato i riflettori su, figlia d'arte e sorella dell'arte. Durante la puntata di lunedì 9 dicembre abbiamo ritrovato una voce eccezionale. Redha voluto trasportare la sua forza oltre la televisione, un contenitore che spesso la circoscrive al ruolo di figlia di Claudioanziché mettere in risalto le sue doti canore. Il conduttore ha colto l'occasione dell'uscita di un album di canzoni sul, È, che contiene anche due inediti tra cui la title-track e Ninna O Ninna E. La prima clip del BoB,Ofsi apre sulle meravigliose note di What A Wonderful World di Louis Armstrong, ...

