Biraghi | parla l’agente | «Fascismo? Ecco il significato dei parastinchi»

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’agente diha risposto in merito alle accuse dia causa dell’immagine disegnata neiDopo la partita col Barcellona erano state ipotizzate simpatie fasciste per il terzino dell’Inter Cristiano. La causa: immagini che ne ricordano l’iconografia suidel giocatore. L’agente Giuffreddi, in un intervista a TuttoMercatoWeb, ha spento la questione sul nascere: «È presente una scritta “Vae Victis” ovvero guai ai vinti e l’elmo del legionario. Si tratta del film Trecento e di un riferimento agli spartani sulla battaglia delle Termopili. In riferimento all’altrosu cui è presente una scritta “Sara Victoria”, non sono altro che i nomi della moglie e della figlia». Leggi su Calcionews24.com

