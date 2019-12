Bimbo muore a 3 anni | i genitori avevano raccolto 500mila euro per le cure

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Freddie Thompson, un bambino di 3di Ampleforth, in Inghilterra, è morto a causa di un nblastoma al quarto stadio. Per cercare di salvarlo, iavviato una raccolta fondi online, con lo scopo di pagare le costosissimesperimentali disponibili solo in America. Nonostante l’iniziativa sia andata ben oltre le aspettative, raccogliendo più di, il piccolo Freddie non ha potuto beneficiarne. “Il nostro coraggioso bambino ha lottato fino alla fine, ma il suo piccolo corpo non aveva più la forza per lottare ancora”, hanno scritto isu Facebook. Un calvario lungo un anno Freddie aveva iniziato a stare male un anno fa, con vomito, perdita di peso e mancanza di sonno. I medici dell’ospedale glidiagnosticato un tumore in stadio avanzato e da quel momento era iniziato un lungo percorso di sofferenza. Cicli di chemioterapia e ...

