Bimbo investito, fermata ragazza 22enne

Nella notte è stata arrestata unadi 22 anni ritenuta responsabile dell'incidente avvenuto ieri a Coccaglio (Brescia) in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di due anni. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, ed è in gravissime condizioni. Secondo le prime indiscrezioni laquesta notte avrebbe detto di essere scappata per paura. Ora dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)