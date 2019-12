Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2019 | l’Italia maschile affronta la sua ‘bestia nera’

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La seconda tappa delladeldiandrà in scena a, che dopo aver ospitato i Mondiali maschili del 1978, ha dovuto attendere a lungo prima di guadagnarsi in pianta stabile il proprio posto al Sole nel massimo circuito. Infatti, eccezion fatta per alcune comparsate occasionali, l’impianto austriaco è diventato presenza fissa all’interno del calendario solo dalla fine degli anni ’90. La cittadina nel distretto di Kitzbühel ha poi trovato la propria “collocazione naturale” come seconda tappa della stagione, tranne negli inverni in cui ha organizzato i Mondiali (2004-’05 e 2016-’17). Non va inoltre dimenticato come in tempi recenti sia talvolta stato teatro di recuperi, arrivando a ospitare due tappe consecutive in sostituzione di chi ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’assenza di neve (l’evento si è verificato per ben tre volte fra il 2006 e il ...

