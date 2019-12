Bergamo | sperona l’auto dell’ex poi la cosparge di benzina

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un uomo avrebbe tentato di uccidere la moglie, con cui si stava separando, a Castelli Calepio, provincia di. La donna, 34 anni di origini indiane e, come il marito, con cittadinanza italiana, è stata inseguita dall’uomo, 42 anni, che l’ha poita in un parcheggio. Uscito dal, ha cosparso dila vettura della donna, che è riuscita a fuggire. Dopo le ricerche avviate dai carabinieri, l’uomo si è costituito ma ha negato l’intento omicida.la moglie e tenta di darle fuoco: arrestato 42enne Un dramma sfiorato quanto accaduto questa mattina nel bergamasco, dove una donna è stata aggredita dal marito, che avrebbe lasciato qualche mese prima. L’uomo è al momento accusato di tentato omicidio e atti persecutori dopo averto la 34enne con la sua auto, su cui viaggiava insieme al figlio maggiore, di 14 anni. Una volta arrivati in un parcheggio è ...

