Bergamo pazza dell’Atalanta! I tifosi si riversano per le strade | è festa grande in città

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’Atalanta ha fatto l’impresa, l’Atalanta ha fatto il miracolo. C’è voglia di gridarlo, c’è voglia di farlo sapere a tutti. Come gli stessidella Dea, che stanno vivendo un sogno. Al triplice fischio dell’arbitro, che ha sancito la vittoria in casa dello Shakhtar e la prima storica qualificazione agli ottavi alla prima storia partecipazione in Champions League, ibergamaschi si sono riversati per lepieni di gioia, cantando e gridando. Caroselli di auto e bandiere, per lalombarda sarà una notte di. La squadra è attesa all’alba all’aeroporto di Orio al Serio dove sicuramente troverà una accoglienza indimenticabile. Di seguito qualche VIDEO della. Delirio eper la storica qualificazione dell’Atalanta! — Football Market (@fbmaarket) December 11, 2019 L'articolo ...

