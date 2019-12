Beneficenza | la Polizia scende in campo con il concerto “DonatoriNati”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoUn invito alla solidarietà e alla condivisione, è questo l’obiettivo deldiorganizzato da “DonatoriNatidi Stato”, in collaborazione con il gruppo musicale “Effetti Collaterali”, composto da medici impegnati in prima linea per i pazienti nella vita di tutti i giorni e che continuano la loro missione anche nel tempo libero. “Condivisione e solidarietà sono colonne portanti dell’Associazione, valori che trovano concreta applicazione quando la collettività li fa propri“, afferma il Presidente Nazionale Donatoridi Stato Claudio Saltari. All’iniziativa sarà presente anche il Capo della, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, Presidente Onorario e sostenitore dell’Associazione. Ildi, si terrà presso il Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa di Avellino, ...

