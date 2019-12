Belli caldi gli XDays MediaWorld con offerte per Huawei | iPhone e Samsung Galaxy dall’11

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono molteplici lelegate alla campagnache oggi 11 dicembre possiamo prendere in considerazione, soprattutto per coloro che stanno cercando un nuovo smartphone. Dopo la campagna portata alla vostra attenzione la scorsa settimana, quando cioè la suddetta catena ci ha proposto diversi dispositivi a condizioni economiche vantaggiose, questo mercoledì tocca approfondire nuovamente la questione. Ledi metà dicembre per smartphonePartiamo con uno dei brand più popolari in Italia sul fronte smartphone, almeno in questo particolare momento storico, se pensiamo al fatto che diversi smartphonesiano parte integrante di questi attesissimi. A tal proposito, tocca concentrarsi sul cosiddettoY6 2019, ora disponibile con una spesa di 129 euro, senza dimenticareY7 2019 a 169 euro, ...

