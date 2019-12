Beccata! Aurora Ramazzotti come mai si è vista prima. La foto privata (che forse doveva restare tale) (Di mercoledì 11 dicembre 2019) La fantastica Aurora Ramazzotti, oltre che essere una speaker ed una conduttrice, è conosciuta dal pubblico per essere una figlia d’arte. I suoi genitori sono infatti Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. In questi ultimi giorni la giovane è andata all’estero, precisamente in Inghilterra. Nella capitale Londra si è recata per impegni lavorativi, in particolare per un evento abbastanza importante. Aurora ha preso parte all’iniziativa del marchio sportivo ‘Nike’, organizzata per presentare la nuova scarpa utile per la corsa. Ma c’è anche un altro dettaglio: il suo fidanzato vive proprio lì e dunque ha approfittato del lavoro per trascorrere momenti romantici in sua compagnia. Ma in questo suo viaggio si sono verificati pure degli eventi alquanto particolari. (Continua dopo la foto) Mentre si trovava in hotel ed era in diretta su Instagram con i suoi ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Beccata Aurora