Beautiful | anticipazioni USA | SALLY rovina tutto | ecco quale nome dirà…

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come vi avevamo già riportato, nelle attuali puntate americane diSpectra rischierà di complicare il suo rapporto con Wyatt Spencer proprio ora che, superato il periodo di rottura, i due si sono fidanzati. Il ragazzo, tuttavia, si ritroverà a valutare attentamente questo passo, non solo per via della rapidità con cui aveva chiesto la madre della stilista (sull’onda della fine del rapporto con Flo Fulton), ma anche per l’accrescersi di dubbi sulla forza dei sentimenti cheprova per lui.americane:fa a WYATT ildi LIAM Il motivo? Un lapsus diche, parlando dei progetti nuziali col fidanzato, lo chiamerà coldi… Liam! A quanto pare Wyatt stava già avendo la sensazione che qualcosa stesse frenando la stilista nel decidere di stabilire una data e questo errore involontario pungerà sul vivo il ragazzo. I ...

