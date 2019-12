Bayer Leverkusen-Juventus oggi | orario d’inizio | tv e streaming Probabili formazioni

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00, andrà in scena alla BayArena il match delladi Maurizio Sarri contro i tedeschi del. I bianconeri arrivano all’ultimo confronto della fase a gironi della Champions League di calcio (Gruppo D) già certi del passaggio di turno da primi del raggruppamento (13 punti), mentre i teutonici hanno ancora qualche piccola speranza per centrare il secondo posto, essendo a quota 6. La Vecchia Signora viene dalla sconfitta in campionato contro la Lazio e vorrà chiudere con un risultato positivo questa prima fase in Europa, cercando di trovare quella chimica di squadra che, fino ad ora, si è vista solo a tratti. Gli unici due confronti tra le due squadre prima di questa stagione risalgono alla seconda fase a gironi del 2001/02: a Torino, i bianconeri si imposero 4-0 grazie alla doppietta di David Trezeguet e ai gol di ...

