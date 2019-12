Basket | Pero Cameron nuovo allenatore della Nuova Zelanda | presente nel Preolimpico di

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Novità al timone di una delle avversarie dell’Italia aldi Belgrado, che si giocherà tra il 23 e il 28 giugno 2020. La, infatti, cambia il capo: a Paul Henare, infatti, succede il suo ormai ex assistente, 45 anni., nella sua lunga carriera da giocatore (durata 18 anni), oltre alla sua permanenza ine poi Australia, ha trascorso qualche anno anche in Europa, dai Chester Jets (poi Cheshire Phoenix), squadra facente base a Ellesmere Port, a pochi chilometri da Liverpool, al Bandirma (per 25 anni conosciuto come Banvit e che solo quest’anno ha cambiato sponsor in Teksüt). Per lui anche un’esperienza, breve, in Iran. Dasi è mosso solo trae Australia. Prima del ritiro dalgiocato, ha partecipato a due Olimpiadi e due Mondiali con i Tall Blacks. Queste le sue prime ...

