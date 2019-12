Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | 7a giornata | la Reyer Venezia si rimette in marcia

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La prima parte della fase a gironi dell’Umanainsi conclude con un successo fondamentale per le speranze della formazione di Giampiero Ticchi. Si tratta anche della prima vittoria continentale in trasferta per le lagunari, che sconfiggono a domicilio il TTT Riga con il punteggio di 60-68 grazie a una bella prova di squadra e lasciano le lettoni all’ultimo posto da sole nel girone A con un record di 1-6, a fronte di quellono che ora recita 2-5. Per la16 punti di Anete Steinberga, 14 con 10 rimbalzi di una decisiva Gintare Petronyte e 10 di Debora Carangelo, ma la prova di Jolene Anderson da 9 punti, 4 rimbalzi e 5 assist va comunque ricordata per la qualità da lei messa in campo. A Riga non bastano i 18 punti di Megan Nicole Huff, i 12 di Kate Kreslina e i 10 di Binta Drammeh. Il primo quarto comincia bene per la, che ...

