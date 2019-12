Basket | EuroCup 2019-2020 | 9a giornata | Alessandro Gentile mostruoso | ne fa 37 e trascina

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono tante le belle notizie per ilitaliano in questa serata di, che celebra la nona e penultimadella prima fase. Trento rimane in corsa per la qualificazione nel girone D infliggendo la quinta sconfitta casalinga ai polacchi dell’Arka Gdynia, grazie alla miglior prestazione di sempre diper punti realizzati: 37. La Virtus Bologna supera il Promitheas di Patrasso, ma non è ancora sicura del primo posto perché il Monaco ha vinto a Ulm, in Germania, e quindi resta tutto ancora in discussione. Inoltre, la Reyer Venezia si assicura il primato nel girone B senza dover aspettare la settimana prossima a causa della vittoria del Lokomotiv Kuban per 83-76 sul Partizan. ASSECO ARKA GDYNIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 78-85 (23-18, 49-40, 59-59) La partita inizia con tanto equilibrio, ragionevole dato che per Trento è una questione di permanenza o meno ...

