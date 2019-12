Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Happysial “PalaPentassuglia”, dove cade anche ilKlaipeda nell’ottava giornata dellaball: il risultato finale è di 96-82. Il successo largo premia ulteriormente i biancazzurri, che ottengono anche il vantaggio negli scontri diretti con il team lituano, che potrebbe tornare molto utile in caso di arrivo a pari punti. Ottima prestazione collettiva per la “Stella del Sud” che, dopo aver sofferto nella prima frazione, domina nel secondo tempo: il top scorer è Adrian Banks (22 punti e 6 assist), ma a offrire performance notevoli sono anche John Brown (19 punti e 11 rimbalzi), Darius Thompson (17 punti) e Tyler Stone (17 punti). Il primo periodo è molto divertente, con entrambe le formazioni che riescono a trovare la retina con una certa facilità. I primi due punti sono di marca ...

OA_Sport : Basket, Champions League 2019-2020: Brindisi si conferma insuperabile in casa, Neptunas sconfitto per 96-82 - sportface2016 : #ChampionsLeague , #Brindisi si rilancia nel girone D | #Neptunas superato per 96-82 - zazoomnews : Basket: bene le italiane impegnate in Champions League e Eurocup - #Basket: #italiane #impegnate -