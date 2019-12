Basket | bene le italiane impegnate in Champions League e Eurocup

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)leinGiornata positiva per lein Europa. La Dinamo Sassari ottiene un preziosa vitoria in casa dei lituani del Lietkabelis. Due punti importanti arrivano anche per Brescia in casa contro i turchi del Darussafaka. Venezia, già qualificata, vince in trasferta sul campo del Limoges. LEGGI ANCHE: LBAserie A: Tutti i risultati della dodicesima giornata Eurolega: Limoges-Umana Reyer Venezia 71-78 Una formalità per i campioni italiani in carica, il match contro il Limoges. I ragazzi di coach De Raffaele infatti sono già qualificati per la Top 16. I migliori realizzatori per Venezia sono stati: Watt con 16 punti e Bramos con uno score di 13. In doppia cifra anche Filloy e De Nicolao.: Lietkabelis cede in casa contro Sassari La Dinamo porta a casa la vittoria per 82-86 ...

