Barbara d’Urso si ferma | l’annuncio della conduttrice

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Anche la regina degli ascolti necessita di una pausa dal piccolo schermo e dai numerosissimi impegni che affollano la sua agenda, di settimana in settimana, anno in anno, sempre più fitta. Parliamo ovviamenteAleksej Stachanov di Mediaset, l’inarrestabile. Con l’arrivo del Natale e delle feste, Lady Cologno ha deciso di prendere qualche giorno di pausa dalla sua continua maratona su Canale 5. Anche, talvolta, si riposa: lo stop natalizio Anche per lei, donna praticamente onnipresente su Canale 5, è giunto il momento di godersi una meritata vacanza. Il Natale è alle porte, l’autunno è stato intenso, intriso di impegni che l’hanno incatenata al centro degli studi televisivi, dove da anni trascorre gran partesua vita, e con l’arrivo dell’inverno un po’ di fugace letargo non guasta. Così, attraverso alcune dichiarazioni ...

