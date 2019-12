Bambin Gesù | due nuovi centri per anoressia e autismo

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Quattromila metri quadri distribuiti su due piani, completamente ristrutturati e destinati all’assistenza sanitaria. Ottanta consulte mediche dedicate alle malattie rare, alla diagnosi prenatale, alla cardiologia fetale e perinatale, alle patologie neuropsichiatriche. È la sede rinnovata di viale Baldelli dell’ospedale pediatricoo Gesu’ di Roma, inaugurata oggi alla presenza del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, e del ministro della Salute, Roberto Speranza. All’interno, duededicati ai disturbi dello spettro autistico e all’, realizzati grazie al contributo di Intesa Sanpaolo. Destinata alle attivita’ ambulatoriali gia’ dal 1995 e collegata logisticamente a quella di San Paolo Fuori le Mura, la sede di Baldelli delo Gesu’ e’ stata potenziata in questi mesi conspazi ...

