Avete 30 anni al massimo per vedere i ghiacci della Marmolada Poi rimarrà solo roccia

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilaio, sulle Dolomiti, potrebbe scomparire del tutto tra 25, o forse 30. Dal 2004 al 2015, infatti, ha subito una riduzione di volume del 30% e di area del 22%, come spiegato dai ricercatori del Cnr-Ismar e delle Università di Trieste, Genova e Aberystwith (Galles) e di ARPA Veneto. Non sembrano esserci molte speranze, come spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar: «Anche se la temperatura restasse com’è, il suo destino appare comunque segnato». Ilaioquindi «è già in totale disequilibrio con il clima attuale». Lo studio è stato pubblicato su Remote Sensing of the Environment ed è stato impostato su due modelli 3D delaio «che hanno permesso di misurare con precisione nonle caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l’evoluzione recente nel corso del decennio, quantificato in termini ...

MarcoMoriniTW : Quel tweet era per #AdoreYou e per #Eroda. Per quanto negli anni ci abbia sempre sorpreso e stupito, non ci si abit… - MattiaBriga : ?? 80 anni di fila ascoltando me ? Ma non avete niente di meglio da fare ?! ?? @SpotifyItaly - carlosibilia : Per i #VigilidelFuoco in manovra ci saranno 165 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Ci siamo riusciti: obiettivo… -