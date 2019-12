Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Stasera mercolèdi 11 dicembre alle 21:00 all’Estadio Wanda Metropolitano disi affronteranno. La partita sarà valida per la sesta giornata (nonché ultima dei gironi) di UEFA Champions League.ancora a rischio: la rojiblanca deve vincere L’attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 7 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Juventus per 1-0. IlMoscow, invece, si trova in quarta posizione in classifica con 3 punti e è reduce dalla sconfitta in casa contro il Bayer Leverkusen per 0-2. L’ha bisogno di una vittoria per mettere al sicuro il passaggio del turno, mentre i moscoviti, con una vittoria, potrebbero almeno sperare di rimanere in Europa League. La ...

salvione : 'Atletico Madrid su Gabigol, l'Inter fissa il prezzo' - Jon_LeGossip : Atletico Madrid have to 'shift' Diego Costa to sign PSG's Edinson Cavani - - VVincenzino : @ricci_davide77 .. vincere per far passare l'Atletico Madrid ? -