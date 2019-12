Atlete donne | ok agli incentivi per le società che stipulano contratti da professioniste

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un esonero contributivo al 100% per tre anni per lesportive femminili checon ledi lavoro sportivo. È il contenuto dell’emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato che rappresenta una prima apertura storica al professionismo nello sport per lein Italia. Ancora non è un obbligo, come succede ad esempio per il calcio maschile dalla Serie A alla C, ma permette alledi poter usufruire di uno sgravio totale dei contributi e incentiva così l’estensione di tutte le tutele previste dalla legge 91 sulle prestazioni di lavoro sportivo anche alle. “Si tratta di un primo importantissimo passo, proseguiremo in questo percorso per consentire alleitaliane di coltivare il proprio talento sportivo in condizione di sempre maggiore parità con i colleghi maschi”, commenta la ...

