Atalanta | Percassi jr | «Avevamo poche possibilità Che emozione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il figlio del presidente dell’Lucaha commentato l’impresa storica compiuta in Champions League Il figlio del presidente dell’, Luca, ha commentato il passaggio del turno in Champions League della squadra di Gian Piero Gasperini: «, invece ce l’abbiamo fatta con una grande prestazione. È un’per tutti i tifosi, l’ha giocato benissimo e ha vinto su un campo difficile». «È un grande premio per un grande presidente, merito di un gruppo di lavoro affiatato, che si conosce bene. I risultati sono frutto del duro lavoro. È bello vivere queste sensazioni da protagonisti. Per noi è una Santa Lucia anticipata, sarà Babbo Natale per i prossimi dieci anni. A livello statistico mai nessuno era riuscito a qualificarsi agli ottavi con zero punti nelle prime tre partite». Leggi su ...

FBiasin : #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo st… - fant_chia_amor : RT @FBiasin: #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo stadio. Ora è… - 80yeye80 : RT @FBiasin: #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo stadio. Ora è… -