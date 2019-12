Atalanta | impresa storica | ottavi di Champions conquistati

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’era chiamata all’contro lo Shakhtar in Ucraina per centrare una qualificazioneaglidiLeague, nella speranza che il Manchester City avesse fatto il suo dovere nella trasferta croata con la Dinamo Zagabria. I quattro puntinelle ultime due giornate europee avevano dato nuova linfa alla squadra di Gasperini, dopo una avvio sconcertante. Al Metalist Stadium di Kharkiv vince l’3-0 e si qualifica agli. Shakhtar-, la cronaca del match Prima frazione di gara semplicemente fantastica al Metalist Stadium, tanta intensità e ritmi altissimi. Si sente solo parzialmente la tensione di un match decisivo, tanti spazi per attaccare in fase di possesso e pressing a tutto campo. La prima grande occasione è per l’, che non sfrutta con Luis Muriel una grave disattenzione in fase difensiva dello ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - Eurosport_IT : IMPRESA STORICA DELLA DEA! ???? L'Atalanta con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens batte per 3-0 lo Shakhtar Donets… - GoalItalia : Un'altra impresa, un'altra pagina di storia ?? L'#Atalanta ce l'ha fatta: è agli ottavi di Champions ????… -