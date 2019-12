Atalanta | Gollini | «Gioia incredibile Ecco cosa ci siamo detti prima del match»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), portiere dell’, commenta così il successo in Champions League contro lo Shakhtar che vale la qualificazione agli ottavi Commozione e appagamento per Pierluigi, portiere dell’le sue dichiarazioni a Sky Sport dopo la strepitosa vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions. «Partitatutti felicissimi e stanchissimi. La, difficile da descrivere l’emozione che stiamo tutti provando. Si era messa male nelle prime partite, poirisaliti e ciche volevamo fare la grande partita questa sera per fare l’impresa. Faceva freddo, ora ce ne torniamo in Italia, non vediamo l’ora. Dopo Manchester? Il clima era ben diverso, avevamo preso una bella batosta. Ma anche in quella sconfitta non sono mancate in noi le nostre sicurezze che abbiamo come ...

