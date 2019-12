Atalanta | de Roon | «Siamo stati strepitosi | grande gara»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il centrocampista dell’deha analizzato così la vittoria ottenuta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Marteen deè intervenuto al termine della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: «Abbiamo fatto una. Nel primo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni, loro sbagliavano sul pressing nostro. Poi nel secondo tempo abbiamo dominato, meritando la vittoria. Dopo l’espulsione dello Shakhtar era quasi fatta, loro hanno fatto poco». «tutti troppo felici, non ho parole.. Non ci credo ancora a quello che abbiamo fatto. Il secondo tempo contro il City ci ha datofiducia, poi abbiamo fatto unacontro la Dinamo Zagabria efortunati nell’approfittare del doppio pareggio fra Dinamo e Shakhtar», ha detto il centrocampista dell’a tuttomercatoweb.com. Leggi su ...

