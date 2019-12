Atalanta agli ottavi di Champions! Shakhtar battuto | impresa storica

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’compie il miracolo: vittoria in trasferta contro loDonetsk, il 3-0 vale la qualificazionedi Champions League Notti magiche per l’, che fa emozionare i suoi tifosi e in generale gli appassionati di calcio. Gli orobici vincono 3-0 in casa delloDonetsk e accedonodi Champions League. A segno Castagne Pasalic e Gosens per i nerazzurri. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa. L’conquista dunque il secondo posto del girone, dietro al Manchester City, e strappa un posto fra le grandi d’Europa. Leggi su Calcionews24.com

Eurosport_IT : IMPRESA STORICA DELLA DEA! ???? L'Atalanta con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens batte per 3-0 lo Shakhtar Donets… - FBiasin : #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo st… - socios : I nerazzurri si qualificano agli ottavi di @ChampionsLeague! Complimenti @Atalanta_BC ?? -